И таким образом предотвратить возможную ядерную катастрофу. Об этом рассказала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Первая вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук в обращении 13 марта поблагодарила украинских энергетиков, для которых сделали коридор по линии Чернобыльская АЭС – Лесная.

Три дня длились ремонтные работы. Наши энергетики из "Укрэнерго" и "Энергоатома" смогли предотвратить, рискуя собственными жизнями, возможную ядерную катастрофу, которая угрожала всей Европе,

– рассказала министерша.

Также глава Минреинтеграции обратилась к международным партнерам Украины – ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, Еврокомиссии и другим.

"Вы должны защитить ядерные объекты. Сейчас очень важно заставить российского оккупанта покинуть украинские АЭС, и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов ядерной энергетики", – подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним:

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС и даже попытались объявить ее собственностью "Росатома".

Также захватчики контролируют Чернобыльскую АЭС. Несколько дней назад станция даже была обесточена.