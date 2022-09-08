Когда стало известно о смерти ее величества, Зеленский опубликовал щемящее сообщение в соцсети. А затем во время традиционного вечернего обращения выразил соболезнования всей Великобритании и странам Содружества наций, информирует 24 канал.

Заметьте Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Тяжелая потеря для всей Европы, для мира. От имени всего украинского народа выражаю соболезнования королевской семье, всей Великобритании и странам Содружества наций. Наши мысли и молитвы с вами,

– заявил Зеленский.

Первая леди заявила, что не стало легенды

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что ушел удивительный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни. Королева Елизавета II навсегда останется в сердцах и мыслях миллионов людей в мире.

Заметьте! Михаил Подоляк отметил, что прошла эпоха. Королева Елизавета II видела Вторую мировую войну и, по сути, увидела Третью мировую.

Ее величество ушла из жизни в замке Балморал в Шотландии. Это была одна из любимых локаций королевы.

Заметьте – что известно о королеве Елизавете II: смотрите видео