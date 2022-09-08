Коли стало відомо про смерть її величності, Зеленський опублікував щемливий допис у соцмережі. А згодом під час традиційного вечірнього звернення висловив співчуття усій Великій Британії та країнам Співдружності націй, інформує 24 канал.

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Важка втрата для всієї Європи, для світу. Від імені всього українського народу висловлюю співчуття королівській родині, усій Великій Британії та країнам Співдружності націй. Наші думки й молитви з вами,

– заявив Зеленський.

Перша леді заявила, що не стало легенди

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що пішла надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Королева Єлизавета ІІ назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі.

Зауважте! Михайло Подоляк зауважив, що минула епоха. Королева Єлизавета ІІ бачила Другу світову війну та, по суті, побачила Третю світову.

Її величність пішла з життя у замку Балморал у Шотландії. Це була одна з улюблених локацій королеви.

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