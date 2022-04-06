Как наши партнеры видят финал войны, – Подоляк осудил страны, не поставляющие Украине оружие

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк осудил страны, которые не хотят поставлять оружие Украине для борьбы с оккупантами и не вводят энергетическое эмбарго для России.

Он убежден, что предоставление тяжелой артиллерии и ПВО вместе с санкциями помогут остановить убийства и победить Украине.

К теме Европе пора понять: Буча – только начало правды о современной России, – Подоляк

Если не предоставлять Украине необходимое оружие и если не вводить завтра реальные санкции (прямое/косвенное энергетическое эмбарго), то как наши западные партнеры видят финал войны? Почему россияне должны будут перестать убивать и разрушать Украину?

– спрашивает Подоляк.

Ранее политик заявлял, что Европе, которая все еще боится остаться без газа и нефти, пора понять, что Буча – лишь начало правды о современной России.

Он сказал, что если мир не хочет страдать от "бучанского синдрома" завтра, то нужно дать тяжелое оружие уже сегодня.

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