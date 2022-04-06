Він переконаний, що саме надання важкої артилерії та ППО разом із санкціями допоможуть зупинити вбивства та перемогти Україні.

До теми Європі час зрозуміти: Буча – лише початок правди про сучасну Росію, – Подоляк

Якщо не надавати Україні необхідну зброю і якщо не запроваджувати завтра реальні санкції (пряме/непряме енергетичне ембарго), то як саме наші західні партнери бачать фінал війни? Чому росіяни повинні будуть перестати вбивати та руйнувати Україну?,

– запитує Подоляк.

Раніше політик заявляв, що Європі, яка все ще боїться залишитися без газу й нафти, час зрозуміти, що Буча – лише початок правди про сучасну Росію.

Він сказав, що якщо світ не хочете страждати від "бучанського синдрому" завтра, то необхідно дати важку зброю вже сьогодні.

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