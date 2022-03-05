Наши успехи в войне – не фарт, а налаженная закономерность, – Арестович

В обществе бывают разговоры о том, что успехи Украины во время войны с Россией являются лишь случайностью и фартом. Однако это не так, ведь есть определенные налаженные процессы.

Такое мнение высказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, к подобным фразам еще добавляют о "договоренности" с Кремлем.

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"У некоторых до сих пор есть настроение, что наши (украинские – 24 канала) успехи – временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным. Да нет же", – заверил Арестович.

Арестович: Вооруженные силы и народное сопротивление "перемелят"

Советник Офиса Президента подчеркнул, что все это было определено в первый день. Все это просчитано и продумано военным руководством и блестяще реализуется армией.

Я знаю мнение многих военных мира. Они шокированы тем уровнем, который демонстрирует украинская армия и ее руководство,

– подчеркнул он.

Речь идет о том, что это официально признали министерства обороны США и Великобритании и даже глава НАТО. "Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся на макеты?" – заметил Арестович.

В целом, по его словам, украинские успехи – закономерность. "Специально построенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. Сочетание наивысшего уровня вооруженных сил и народного сопротивления "перемелят" здесь российскую военную машину", – добавил советник ОП.

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