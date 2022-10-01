ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и разрушительный "Сонцепек": отчет ОК "Юг"
Источник:оперативное командование "Юг"
Вооруженные Силы Украины атаковали вражеский ударный вертолет Ка-52. Также наши подразделения отработали 330 огневых задач.
Предварительно известно, что оккупанты потеряли по меньшей мере 10 единиц личного состава. Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" о ситуации по итогам 30 сентября.
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Командование "Юга" сообщило о потерях врага
Оперативное командование "Юга" рассказало, что наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач.
Поражение нанесли по логистическим центрам и полевым складам боеприпасов, скоплениям вражеских сил и средств, по огневым позициям противника,
– сообщило командование.
Также ОК "Юг" рассказало, что, по предварительным данным, враги потеряли:
- 10 единиц живой силы;
- тяжелую огнеметную систему "Сонцепек";
- реактивную систему залпового огня "Град";
- 2 самоходных крупнокалиберных гаубицы "Мста-С";
- 3 танка и 2 боевые машины пехоты.
Вечером, примерно в 21:30, в небе над Херсонщиной Воздушные силы Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Также российское командование пытается принудительно мобилизовать людей на захваченных территориях Украины. К примеру, в Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. Им сначала проводят поверхностное определение пригодности к военной службе, а затем направляют их для комплектования подразделений, которые планируют отправить на передовую.
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