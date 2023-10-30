Наши воины ведут наступательную операцию на Бахмутском направлении. На видео попал один из боев с врагом в лесополосе.
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оккупанты крыли наши позиции огнем
Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Наши военные удерживают позиции, несмотря на попытки окупантов выбить их оттуда. В сеть попало видео одного из боев в лесополосе вблизи города. На кадрах видно, что наши военные отстреливают дроны, которые летают прямо у них над головами.
При этом иногда прилетает совсем близко. Также на записи можно отметить настроение наших бойцов, ведь, несмотря на все трудности, они сохраняют оптимизм.
Бой под Бахмутом: смотрите видео
Штурм "посадок" – что-то в этом есть,
– говорится в сообщении.
Ситуация на фронте: главное
- За прошедшие сутки 29 октября произошло около 60 боевых столкновений. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника.
- На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Андреевки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак врага.