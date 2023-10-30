Наши воины ведут наступательную операцию на Бахмутском направлении. На видео попал один из боев с врагом в лесополосе.

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оккупанты крыли наши позиции огнем

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Наши военные удерживают позиции, несмотря на попытки окупантов выбить их оттуда. В сеть попало видео одного из боев в лесополосе вблизи города. На кадрах видно, что наши военные отстреливают дроны, которые летают прямо у них над головами.

При этом иногда прилетает совсем близко. Также на записи можно отметить настроение наших бойцов, ведь, несмотря на все трудности, они сохраняют оптимизм.

Бой под Бахмутом: смотрите видео

Штурм "посадок" – что-то в этом есть,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте: главное