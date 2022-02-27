Наши военные воюют не за деньги, а за "сегодня" и "завтра", – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные невероятно мотивированы. Они ведь воюют не за деньги, а за сегодня и завтра.

В то же время ВСУ очень жестко отвечают за то, что было вчера. Об этом глава государства сообщил во время своего обращения вечером 27 февраля, информирует 24 канал.

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Мы должны понимать, что сегодня это – самая важная работа. Быть военным, защищать страну. И поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что государство будет платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц.

"Не для того, чтобы нам сказали: "Спасибо". А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", – добавил глава государства.

Зеленский записал обращение к украинцам: смотрите видео



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