Наши войска начали маленькие тактические контрнаступательные действия, – Арестович
27 марта 2022 , 17:11Читати новину українською
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска предприняли маленькие тактические наступательные действия. Их ведут сразу в нескольких направлениях.
Украинские войска ведут тактические контрнаступательные действия в Киевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом Алексей Арестович заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.
Заметьте Агрессор хочет окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону возле Херсона.
Алексей Арестович отметил, что за сутки состояние, положение и характер действий россиян не изменилось. Однако наши войска идут в контрнаступление.
Наши войска начали маленькие тактические, но контрнаступательные действия,
– заявил Арестович.
Брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео