Наши войска уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской области, – Арестович

Направления российского наступления не изменились, войска агрессора наталкиваются на яростное сопротивление ВСУ. Так, украинским защитникам удалось уничтожить несколько колонн вражеской техники на Сумщине и Николаевщине.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге, передает 24 канал. Он рассказал о ходе 24-х суток активных боевых действий.

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Существенных изменений в положении сторон не произошло, – Арестович

Арестович отметил, что существенных изменений в состоянии, характере или положении сил противника или украинских Вооруженных сил не произошло. Идут тактические бои местного значения. Основное направление, на котором сосредоточил силы противник, – это направление на Изюм, Волноваху, Мариуполь, Херсон и Николаев.

В течение суток наши войска нанесли мощные удары по противнику. Уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской области,

– сказал Арестович.

Советник главы ОП также добавил, что в районе аэродрома Чернобаевка в шестой раз подряд Воздушные Силы Украины уничтожили снова технику врага.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича: