Уничтожая оккупантов тысячами, ВСУ подгоняют Путина к мысли о переговорах, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на всех фронтах. Счет российских потерь уже превысил 16 тысяч убитыми.
Среди них есть и высшие командиры. Об этом во время своего обращения к украинскому народу вечером пятницы, 25 марта, сообщил Владимир Зеленский.
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Сдерживая оккупантов, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. Разговор должен быть серьезным,
– сказал президент.
"Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. Других украинский народ не будет принимать", – продолжил глава государства.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что в войне уже погибли 16 тысяч российских оккупантов.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео