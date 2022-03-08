Наши женщины и дети теперь живут в бомбоубежищах, – Зеленская

Елена Зеленская заявила, что к ней обращаются представители СМИ со всего мира с просьбой об интервью. Впрочем, первая леди Украины решила написать открытое письмо и "ответить сразу всем".

В нем она рассказывает о жизни во время войны и описывает, что происходит в ее стране, которая страдает от нападений оккупанта. В частности, Зеленская свидетельствует о том, что украинские женщины и дети теперь живут в бомбоубежищах и подвалах.

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Вы, наверное, видели эти снимки из Киевского и харьковского метро, где люди лежат вместе с малышами и домашними любимцами. Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность. Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток,

– заявила первая леди Украины.

Она подчеркивает, что одни дети учат в подвалах уроки, а другие рождаются там.

Полный текст сообщения Елены Зеленской в фейсбук:

Открытое письмо Елены Зеленской к представителям мировых СМИ

Ко мне сейчас обращаются представители СМИ со всего мира с просьбой об интервью.

Хочу ответить этим письмом сразу всем. Это мое свидетельство из Украины.

В то, что произошло, невозможно было поверить еще чуть больше недели назад. Моя страна была мирной, а мегаполисы, города и села были полны привычной жизни.

24 февраля мы проснулись с объявлением начала войны. Украинскую границу пересекли танки, в наше пространство ворвались самолеты. Города окружили ракетные установки.

Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей!

Самое страшное читать о жертвах среди детей. О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В некогда мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову, а скорая просто не смогла доехать под огнем.

Когда Россия в очередной раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения" – я назову эти имена самыми первыми.

Я свидетельствую: наши женщины и дети теперь живут в бомбоубежищах и подвалах. Вы, наверное, видели эти снимки из Киевского и харьковского метро, где люди лежат вместе с малышами и домашними любимцами. Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность. Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.

Наши дети учат в подвалах уроки. И рождаются там, потому что под землю должны были переместиться родильные дома. Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, которые в своей жизни еще не знали мира, уже несколько десятков.

Я свидетельствую: эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, которые зависят от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.

Легко ли колоть инсулин в подвале? А достать под обстрелами лекарство от астмы? Не говоря уже о тысячах онкопациентов, для которых отложились жизненно важные химиотерапия и облучение.

Паблики городов переполнены отчаянием – отрезаны войной, остались вдали от родственников и помощи люди с инвалидностью, на креслах колесных, лежачие больные, одинокие пожилые. Война против таких людей – двойное преступление!

Наши пути переполнили беженцы – во многих ваших странах вы уже видите этих усталых женщин и детей с болью в глазах. Мужчины довозят их до границ и возвращаются воевать. Ведь несмотря на весь этот ужас украинцы не сдаются.

Нападавший думал, что захватит украинские города блицкригом. Но неожиданно для себя встретил сопротивление не только украинской армии, но и всех граждан. Украиноязычные или русскоязычные украинцы разных политических убеждений, религий, национальностей объединились перед вторжением, как никогда раньше.

Кремлевские пропагандисты хвастались, что украинцы встретят их цветами, как освободителей. Но украинцы встречают их коктейлями Молотова.

Жители атакованных городов координируются в соцсетях и патрулируют дома, помогают одиноким, готовят еду, собирают лекарства и амуницию для защитников. Просто делают свою работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах – чтобы жизнь продолжалась и побеждала.

Спасибо им всем – сейчас все украинцы стали армией, и все стали волонтерами. И это смешало планы нападавшего.

Я свидетельствую: хоть нападавший скрывает, но потери российских военных достигают тысяч жизней. Мы создали горячую линию для русских матерей, чтобы они узнали – их сыновья не на учениях, как говорят им в Кремле, а гибнут при попытке захватить Украину.

Я свидетельствую: Украина хочет мира! Но Украина будет обороняться и никогда не капитулирует.

И что нам нужно – закройте небо! Снимите наконец белые перчатки, вы все равно не сможете сохранить нейтралитет. Потому что следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами справимся.

В городах, где не утихают обстрелы, где люди оказываются под завалами и не могут выйти из подвалов уже несколько дней, даже чтобы достать еду, нам нужны коридоры безопасности для поступления гуманитарной помощи и выезда мирных жителей в безопасное место.

Пользуясь случаем, я обращаюсь с просьбой оказать нам гуманитарную помощь и поблагодарить тех, кто уже оказывает ее. А также тем, кто приютил у себя наших женщин и детей. И спасибо всем жителям ваших стран, которые выходят на площади в поддержку Украины. Мы видим и ценим это!

Я обращаюсь к вам, уважаемые представители СМИ других стран: продолжайте показывать, что у нас происходит, и рассказывать правду. В информационной войне, которую развернула Российская Федерация, которая опровергает даже сам факт вторжения, каждое свидетельство сверхважно.

А еще этим письмом Я свидетельствую и хочу донести до мира: война в Украине – это не война "где-то там". Это война в Европе и на границах с ЕС.

Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в ваши мирные города.

Если не остановить Путина, который угрожает начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места.

Я знаю, все это звучит как страшный сон. Но это наша с вами новая реальность. Мы живем в ней. И не знаем, сколько времени это продлится.

И мы обязательно победим. Мы рядом и у нас есть оружие. Оно называется Единство. Единство в любви к Украине.

Слава Украине!

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