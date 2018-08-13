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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Наши ребята – заложники политической ситуации, – жена военнопленного

70 Читати новину українською
Александр Кориньков находится в плену 1275-й день
Александр Кориньков находится в плену 1275-й день / 24 канал

Украинская сторона не прилагает максимум усилий для освобождения военнопленных, убеждена Юлия Коринькова – жена украинского военного Александра Коринькова, который 4 года находится в плену боевиков.

Об этом она сказала в интервью 24 каналу: В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного.

Наши ребята – заложники политической ситуации, они страдают из-за амбиций чиновников. Об обмене можно договориться за 15 минут. Но никто этого не делает. Почему? На это есть причины, которые нам не скажут. По моему мнению, за это время можно было наладить диалог,
– считает Коринькова.

По ее мнению, за украинцев должен отвечать глава государства. Поэтому будущее ее мужа в руках Порошенко. Однако, все 4 встречи с семьями пленников Президент отмечал, что все ключи к решению ситуации надо искать в Кремле.

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"Мы уже устали слушать о ключах и о Кремле. Мы живем в Украине, поэтому за украинцев должен отвечать глава государства! За граждан, которые  отважно защищали и отстаивали суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей Родины и ценой собственной жизни и здоровья с достоинством выполнили свой долг, но теперь они оказались государству не нужны. В противном случае они бы столько времени там не сидели. Власть должна приложить максимум усилий для их освобождения", – прокомментировала жена пленника.

Теги: протесты Новости Украины Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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