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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наші хлопці – заручники політичної ситуації, – дружина військовополоненого

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Олександр Коріньков перебуває в полоні 1275-й день
Олександр Коріньков перебуває в полоні 1275-й день / 24 канал

Українська сторона не докладає максимум зусиль для звільнення військовополонених, переконана Юлія Корінькова – дружина українського військового Олександра Корінькова, який 4 рік перебуває у полоні бойовиків.

Про це вона сказала в інтерв'ю для 24 каналу: У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого.

Наші хлопці – заручники політичної ситуації, вони страждають через амбіції чиновників. Про обмін можна домовитись за 15 хвилин. Але ніхто цього не робить. Чому? На це є причини, які нам не скажуть. На мою думку, за цей час можна було налагодити діалог,
– вважає Корінькова.

На її думку, за українців має відповідати очільник держави. Тому майбутнє її чоловіка в руках Порошенка. Однак, всі 4 зустрічі з родинами бранців Президент наголошував, що всі ключі до розв'язку ситуації треба шукати в Кремлі.

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"Ми вже втомились слухати про ключі і про Кремль. Ми живемо в Україні, тому за українців має відповідати очільник держави! За громадян, які відважно боронили й відстоювали суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої Батьківщини і ціною власного життя та здоров'я з гідністю виконали свій обов'язок, але тепер вони виявились державі не потрібними. В іншому випадку вони б стільки часу там не сиділи. Влада має докласти максимум зусиль для їхнього звільнення", – прокоментувала дружина бранця. 

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники протести
Джерело: 24 канал
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