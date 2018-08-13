Наші хлопці – заручники політичної ситуації, – дружина військовополоненого

Українська сторона не докладає максимум зусиль для звільнення військовополонених, переконана Юлія Корінькова – дружина українського військового Олександра Корінькова, який 4 рік перебуває у полоні бойовиків.

Про це вона сказала в інтерв'ю для 24 каналу: У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого.

Наші хлопці – заручники політичної ситуації, вони страждають через амбіції чиновників. Про обмін можна домовитись за 15 хвилин. Але ніхто цього не робить. Чому? На це є причини, які нам не скажуть. На мою думку, за цей час можна було налагодити діалог,

– вважає Корінькова.

На її думку, за українців має відповідати очільник держави. Тому майбутнє її чоловіка в руках Порошенка. Однак, всі 4 зустрічі з родинами бранців Президент наголошував, що всі ключі до розв'язку ситуації треба шукати в Кремлі.

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"Ми вже втомились слухати про ключі і про Кремль. Ми живемо в Україні, тому за українців має відповідати очільник держави! За громадян, які відважно боронили й відстоювали суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої Батьківщини і ціною власного життя та здоров'я з гідністю виконали свій обов'язок, але тепер вони виявились державі не потрібними. В іншому випадку вони б стільки часу там не сиділи. Влада має докласти максимум зусиль для їхнього звільнення", – прокоментувала дружина бранця.