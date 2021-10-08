Об этих находках сообщили журналистам 8 октября. Они были на разных улицах – Яши Гордиенко и Семена Палия.

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Причины смерти устанавливают

Как сообщили правоохранители, на теле мужчины с чердака на улице Гордиенко не было следов насильственной смерти. Поэтому, вероятно, она была естественной. Умерший лежал в светлом свитере, черных брюках, черных носках и желтой куртке.

Что касается тела на улице Палия, то там труднее сказать причину смерти. Останки уже были скелетированы. Поэтому для установления обстоятельств гибели, их направили на экспертизу. Это тело было одето в черную куртку и джинсы.

Похожий случай в городе

В феврале обнаружили скелетированные останки в катакомбах под бульваром Жванецкого. Рядом лежал рюкзак и устройство для курения марихуаны.

Впоследствии следователи установили, что там нашли останки мужчины, пропавшего 6 лет назад. Причину смерти правоохранители так и не назвали.