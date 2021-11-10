Лукашенко говорит, что самолетами "Белавиа" нелегалов специально не свозят.
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Мигранты прилетают законно, – Лукашенко
Да, сейчас они нашли "дыру" в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, прилетают вполне законно,
– объяснил Лукашенко.
В белорусские аэропорты, объяснил Лукашенко, для своих компаний Запад закрыл доступ. Однако в Беларусь "устремились десятками" самолеты с Ближнего и Дальнего Востока, из стран, которые диктатор назвал "разбомбленными государствами".
Мигранты прилетают на своих самолетах, – Лукашенко
Благодаря таким рейсам, говорит Лукашенко, Беларусь обеспечивает работу своих аэропортов.
Вы хотели нас задушить. Ну ладно, мы летаем в Россию, Китай, на Восток. Хотя ни один самолет "Белавиа" сюда мигрантов не привез. Они на своих самолетах, на "Боингах"
– заявил Лукашенко.
Меркель из-за мигрантов позвонила Путину
Отметим, что из-за угрожающей ситуации на границе канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Политик попросила главу Кремля повлиять на самопровозглашенного президента.
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Что известно о миграционном кризисе на границе Беларуси
- Через белорусскую границу сотни нелегалов пытаются прорваться на Запад.
- Большая колонна из нескольких тысяч человек пыталась пройти через границу Польши 8 ноября.
- Охрану границы обеспечивают 13 тысяч военных Польши.
- В польском Минобороны обнародовали видео, где видно, как белорусские силовики пугают нелегалов выстрелами.
- Литва и Польша объявили чрезвычайное положение на границе с Беларусью.