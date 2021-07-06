Не долетел 4 километра до аэропорта: на Камчатке нашли обломки самолета, пропавшего с радаров

В России, вблизи поселка Палана на Камчатке, обнаружили обломки самолета. Вероятно, они могут принадлежать Ан-26, который исчез утром 6 июля.

Как рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов, авиакатастрофа могла произойти при заходе на второй круг на посадку.

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Пока нет официальной информации о том, что найденные обломки принадлежат пропавшему Ан-26.

В район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного вердикта их по принадлежности,

– сказал Солодов.

Он добавил, что самолет следовал по маршруту Петропавловск Камчатский – Палана. По предварительным данным, из-за плохой видимости пилот не смог посадить самолет с первого раза и ушел на второй круг. Именно тогда и произошла авиакатастрофа.

Детали авиакатастрофы

В Росавиации отметили, что оперативные группы обнаружили место крушения в 12:06. Самолет разбился в 4–5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Палана" у береговой линии на Камчатке. Спасательные работы осложняют географические особенности ландшафта региона.

Российские спасатели сообщили, что к месту обнаружения обломков уже отправились спасатели на вездеходах. Но продвижение затрудняют сумерки и морской прилив.

Что известно о самолете?

Ан-26, пропавший на Камчатке, выпустили в 1982 году. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт, а с 2013 года используется Петропавловск-Камчатским авиапредприятием. Гендиректор компании, которой принадлежит самолет, Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно.

Есть ли погибшие

На борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок. Пока официальной информации об их судьбе нет, но телеграм-канал aavst утверждает, что никому не удалось выжить.

МИД Украины сообщил в комментарии 24 каналу, что сейчас консульство Украины в Новосибирске проверяет информацию о возможном присутствии украинцев на борту самолета Ан-26.

Добавим, что ранее российские СМИ писали, что самолет Ан-26 мог упасть в Охотское море из-за плохой видимости, заходя на посадку.