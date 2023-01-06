Нашли российские флаги и агитки объединения Медведчука: СБУ провела обыски в УПЦ МП
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины обнаружила в УПЦ МП агитационные листовки объединения Медведчука. Также в епархиях обнаружили российские флаги и бывшие склады оккупантов.
Так, правоохранители завершили обыски в УПЦ МП в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. Там нашли библиотеки с прокремлевской литературой и много российской символики.
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СБУ проверила УПЦ МП
На территории Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области правоохранители нашли бывшие склады с имуществом российских оккупантов. Как стало известно, захватчики обустроили их с помощью настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева.
Так, Корнев наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ. Во время освобождения Херсона предатель сбежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра.
В Ровенской области проверили помещение Свято-Троицкого Межирицкого монастыря. Там СБУ обнаружила пропагандистские материалы общественного объединения, возглавляемого подозреваемым в государственной измене Виктором Медведчуком.
На Днепропетровщине СБУ предотвратила попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии.
Во время выезда с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов,
– рассказали правоохранители.
Теперь все доказательства направили на экспертизу. После этого запланированы другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.
СБУ провела обыски в УПЦ МП / фото Служба безопасности Украины
Сколько украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП
54% респондентов высказались за полное запрещение деятельности УПЦ МП на территории Украины. Еще 24% опрошенных предлагают не запрещать УПЦ МП, но установить за ней государственный контроль.
Против вмешательства в дела УПЦ МП высказались 12% опрошенных граждан.
Среди регионов больше всего сторонников запрета УПЦ МП в Центре Украины – 62%. На Западе запрет поддерживает 57% опрошенных, на Юге – 48%, а на Востоке – 41%.