Нашли тело человека: в ГСЧС показали титаническую работу по разбору завалов в Бородянке

Российские оккупанты безжалостно обстреливают жилые кварталы украинских городов. В Бородянке 9 апреля под завалами обнаружили еще одно тело жертвы захватчиков.

В Бородянке почти не осталось целых домов. На центральной улице поселка повсюду можно увидеть остатки от вражеских авиабомб и обстрелов.

На тему Бородянка, пожалуй, самый разрушенный поселок в Киевской области, – журналист

Спасатели продолжают разбирать завалы в Бородянке

В ГСЧС опубликовали фото и видео разбора завалов в Бородянке Киевской области.

Бородянка. День 4. Подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбирать завалы,

– говорится в сообщении.

На месте работает 237 спасателей и 35 единиц техники. Также разбирать завалы помогают 70 добровольцев.

К сожалению, во время работ обнаружили тело погибшего местного жителя. Однако спасатели еще не завершили разбор завалов. Вероятно, жертв будет больше.

Смотрите видео, как спасатели разбирали завалы:

Сотрудники ГСЧС разбирают завалы в Бородянке / Фото ГСЧС

Заметьте – зверства в Бородянке, как люди переживали террор: смотрите видео