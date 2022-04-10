Нашли тело человека: в ГСЧС показали титаническую работу по разбору завалов в Бородянке
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты безжалостно обстреливают жилые кварталы украинских городов. В Бородянке 9 апреля под завалами обнаружили еще одно тело жертвы захватчиков.
В Бородянке почти не осталось целых домов. На центральной улице поселка повсюду можно увидеть остатки от вражеских авиабомб и обстрелов.
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Спасатели продолжают разбирать завалы в Бородянке
В ГСЧС опубликовали фото и видео разбора завалов в Бородянке Киевской области.
Бородянка. День 4. Подразделения ГСЧС продолжают поисковые работы и разбирать завалы,
– говорится в сообщении.
На месте работает 237 спасателей и 35 единиц техники. Также разбирать завалы помогают 70 добровольцев.
К сожалению, во время работ обнаружили тело погибшего местного жителя. Однако спасатели еще не завершили разбор завалов. Вероятно, жертв будет больше.
Смотрите видео, как спасатели разбирали завалы:
Сотрудники ГСЧС разбирают завалы в Бородянке / Фото ГСЧС
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