Нашли убитым главу Кременецкой общины, который с 2014 года поддерживал боевиков

В Луганской области нашли убитым главу Кременецкой территориальной общины Владимира Струка – бывшего депутата Луганского облсовета. Он с 2014 года являлся активным сторонником "ЛНР".

О его смерти сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, добавив, что "одним изменником Украины стало меньше".

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В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТО к коммуникации с РФ и ЛНР, собирал депутатов на этот счет.

Чиновника похитили за день до смерти

По словам Геращенко, 1 марта было заявление от жены, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.

Причина смерти (предварительно) – огнестрельное ранение в область сердца. Судя по всему, был расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени.

Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, Прокуратура, суды 8 лет ничего не смогли сделать с откровенным сепаратистом Струком,

– добавил Геращенко.

По данным МВД, Владимир Струк дважды избирался главой Кременецкой ОТО.

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