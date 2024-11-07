Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Осуществление досудебного расследования поручено следственному отделу полиции одного из районов области.

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Что известно о нарушении прав детей в специальной школе

По результатам мониторингового визита Представительницы Уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ на Тернопольщине выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения,

– говорится в сообщении.

На основании выявленных фактов, ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры инициировали уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением.

Досудебное расследование проводит следственный отдел полиции в одном из районов Тернопольской области.