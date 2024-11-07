Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу поліції одного з районів області.

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Що відомо про порушення прав дітей в спеціальній школі

За результатами моніторингового візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл на Тернопільщині виявлено факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу,

– йдеться у повідомленні.

На підставі виявлених фактів, ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури ініціювали кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ поліції в одному з районів Тернопільської області.