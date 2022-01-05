Об этом заявила действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Она призвала к началу диалога.

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Насилие – не решение

"Насилие – это неправильный способ решения текущих проблем", – подчеркнула Линде.

Сколько длятся столкновения

Напомним, что в Казахстане уже 3 день проходят масштабные акции протестов. На фоне массовых демонстраций президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Впрочем, митингующие пока не собираются расходиться.

Почему начались протесты Казахстанцы митингуют из-за повышения цен на газ. В середине 2021 года для населения голубое топливо стоило 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара), а в январе цена выросла до 120 тенге (0,27 доллара).

Протесты в Казахстане: последние новости

В Алматы на проспекте Назарбаева, где расположена резиденция президента Казахстана, слышны звуки стрельбы и взрывы. Корреспонденты, которые там находятся, сообщили, что резиденция уже охвачена огнем.

На фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет и появились проблемы с мобильной связью. Кроме того, перестала работать безналичная система оплаты.

В то же время президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления опроверг слухи о побеге из Казахстана. Он заявил, что будет находиться в столице, "чтобы не случилось", и пообещал жесткие действия.

Полный текст публикации:

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призывает к деэскалации ситуации в Казахстане и говорит, что "насилие – это неправильный способ решения текущих проблем".

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