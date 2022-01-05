Про це заявила чинна глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде. Вона закликала до початку діалогу.
До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані
Насильство – не рішення
"Насильство – це неправильний спосіб розв'язання поточних проблем", – підкреслила Лінде.
Скільки тривають сутички
Нагадаємо, що у Казахстані вже 3 день відбуваються масштабні акції протестів. На тлі масових демонстрацій президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку. Втім мітингувальники поки не збираються розходитись.
Чому розпочались протестиКазахстанці мітингують через підвищення цін на газ. У середині 2021 року для населення блакитне паливо коштувало 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а в січні ціна зросла до 120 тенге (0,27 долара).
Протести в Казахстані: останні новини
- В Алмати на проспекті Назарбаєва, де розташована резиденція президента Казахстану, чути звуки стрілянини та вибухи. Кореспонденти, які там перебувають, повідомили, що резиденція уже охоплена вогнем.
- На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет та з'явились проблеми із мобільним зв'язком. Крім того, перестала працювати безготівкова система оплати.
- Водночас президент Касим-Жомарт Токаєв під час виступу спростував чутки про втечу з Казахстану. Він заявив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось", і пообіцяв жорсткі дії.
Повний текст публікації:
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призывает к деэскалации ситуации в Казахстане и говорит, что "насилие – это неправильный способ решения текущих проблем".