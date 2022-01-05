Про це заявила чинна глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде. Вона закликала до початку діалогу.

До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Насильство – не рішення

"Насильство – це неправильний спосіб розв'язання поточних проблем", – підкреслила Лінде.



Скільки тривають сутички

Нагадаємо, що у Казахстані вже 3 день відбуваються масштабні акції протестів. На тлі масових демонстрацій президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку. Втім мітингувальники поки не збираються розходитись.

Чому розпочались протести Казахстанці мітингують через підвищення цін на газ. У середині 2021 року для населення блакитне паливо коштувало 55 – 60 тенге (приблизно 0,13 долара), а в січні ціна зросла до 120 тенге (0,27 долара).

Протести в Казахстані: останні новини