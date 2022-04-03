Насилие Путина уничтожает невинные семьи и не имеет границ, – Бербок о зверствах в Буче

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на ужасные фото освобожденной от оккупантов Бучи Киевской области. Она отметила, что виновные в военных преступлениях в Украине должны быть наказаны.

Об этом Анналена Бербок заявила в своем твитере. Глава МИД Германии подчеркнула, что фотографии из Бучи являются невыносимыми.

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"Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", – написала министр.

По словам Бербок, виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

Мы усилим санкции против России и окажем Украине еще большую поддержку в ее защите,

– добавила Бербок.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда и международных организаций как можно быстрее приехать в Бучу для сбора доказательств военных преступлений России.

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