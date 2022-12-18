Насколько критическая ситуация со светом в Киеве и будут ли эвакуировать людей из столицы

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Накануне враг снова атаковал критическую инфраструктуру столицы.

Это была 9 волна атак – она стала одной из самых массовых за все время полномасштабного вторжения. Об этом 24 каналу сказал спикер Киевской военной администрации Михаил Шаманов.

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По словам спикера Киевской военной администрации, 17 декабря уже стабильно работало метро и электротранспорт. Тепло и вода были почти у всех киевлян. Если воды не было или было мало давления – над этим работали аварийные службы и коммунальщики. Сложной остается ситуация с электричеством.

Возвращаться к стабилизационным графикам отключений пока рано, поэтому работают аварийные или так называемые экстренные. У каждого района они разные,

– утверждает Шаманов.

Восстановительные работы, как отмечает спикер, были усложнены погодными условиями, потому что был дождь и снег. Кроме того, процесс тормозила воздушная тревога, которую объявляли вчера.

К сожалению, жителям столицы не приходится полностью полагаться на графики отключений. "Система пытается сбалансировать генерирующие мощности, поэтому трудно что-то запланировать", – объяснил представитель Киевской военной администрации.

Шаманов напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в Киеве работает 430 "Пунктов Несокрушимости" и 60 палаток ГСЧС. Каждый желающий может подзарядить телефон и выпить горячего чая или кофе. На этих локациях есть тепло и интернет. Более того, для детей обустраивают игровые площадки.

К сожалению, мы находимся в условиях войны, поэтому нужно потерпеть,

– замечает спикер.

Появилась информация, что в случае блэкаута жителям столицы придется эвакуироваться на зимний период. Шаманов опроверг эти слухи, ведь в Киевской ОВА об этом не заявляли.

"Мы не можем предлагать киевлянам эвакуироваться. Если есть возможность перебраться в сельский дом с отдельным генератором, человек должен сам решать, ехать ему за пределы Киева или нет, и насколько ему будет безопасно пересидеть темные времена. В любом случае – это будет решение каждого", – резюмировал представитель Киевской военной администрации.

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