Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко в интервью изданию "Укринформ".

Насколько в России хватит ресурсов для войны в Украине?

По словам Иващенко, российская военная система в настоящее время сталкивается с тремя основными вызовами: острой нехваткой трудовых ресурсов, стремительным ростом дефицита федерального бюджета и общим ухудшением ситуации в банковском секторе.

Несмотря на значительные финансовые трудности, страна-агрессор все еще сохраняет значительный запас прочности для дальнейшего ведения боевых действий на фронте.

При этом ресурсов для ведения войны против Украины у нее еще достаточно. Мы не исключаем, что этого ресурса хватит и на 2027-й, и на 2028 годы,

– отметил глава украинской разведки.

Роль санкций в остановке военной машины

Для окончательного истощения военного потенциала врага требуется слаженная и жесткая работа Украины совместно с международными партнерами. Ключевую роль в этом должны сыграть экономические ограничения, лишающие оккупантов доступных технологий.

Мы понимаем, из каких стран в Россию поступают электронные компоненты, станки, специальная химия. Появляется много промежуточных компаний, которые завозят в Россию то, что затем работает на ее военную машину против нас,

– рассказал Иващенко.

Напомним, российская экономика все больше работает на нужды войны, из-за чего в стране растет риск потери баланса между военным и гражданским секторами. Уполномоченный Кремля Борис Титов заявил, что полное подчинение экономики военно-промышленному комплексу может привести к режиму, способному существовать лишь ограниченное время. По его словам, Россия уже повышает налоги, перераспределяет собственность и поощряет бизнес финансировать военные нужды.

В то же время, невоенные отрасли российской экономики стагнируют или сокращаются, а рост ВВП в этом году ожидается на уровне 0,4%. Титов подчеркнул, что Кремлю важно сохранять баланс, ведь чрезмерная ориентация на войну может создать серьезные проблемы для экономики в долгосрочной перспективе.