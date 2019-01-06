08:03
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, 5 января
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Насколько подорожал зимний отдых в Украине в 2019 году: ответ эксперта

      10 Читати новину українською
      Зимний отдых
      Зимний отдых / karpaty.life

      Несмотря на праздничный период, цены на зимний отдых в Украине повысились не существенно.

      Об этом УНН рассказал директор "Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

      Читайте также: Опасные подъемники: как избежать травм и какие права имеют туристы на зимних курортах

      По его словам, цены во время новогодних праздников повышаются не настолько сильно, чтобы говорить, что существенно изменилась цена на весь украинский отдых в целом.

      Также он добавил, что по сравнению с праздничным периодом в 2018 году, в 2019-м – цены на отдых не особо выросли. Более того, в некоторых случаях, по его словам, они стали меньше – чтобы загрузить отели под Новый год.

      Даже не все отели в Карпатском регионе, во Львове или горнолыжных курортах были заполнены на 100 процентов. Поэтому цены несколько снижали по сравнению с прошлым годом с таким же периодом,
      – подчеркнул Царук.

      К слову, в Ивано-Франковске второй день рождественских праздников, 8 января, будет выходным этого года. В то же время, организациям отработать этот рабочий день рекомендуют в субботу, 5 января.

      Теги: Новости Украины Деньги Цены Отдых
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 января: важное для ПЦУ событие в Стамбуле, новый виток в убийстве студенток
      5 января , 23:10 Главные новости 5 января: важное для ПЦУ событие в Стамбуле, новый виток в убийстве студенток
      293
      О топ-100 еще мечтаю, но главное – образование: как США изменили украинского вундеркинда
      5 января , 22:01 О топ-100 еще мечтаю, но главное – образование: как США изменили украинского вундеркинда
      155
      Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?
      5 января , 21:10 Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?
      Катерина Петренко 1720
      Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      5 января , 19:01 Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      Наталя Ромашова 918
      Російська економіка проти Путіна
      5 января , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 20112
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук