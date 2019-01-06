Насколько подорожал зимний отдых в Украине в 2019 году: ответ эксперта
Несмотря на праздничный период, цены на зимний отдых в Украине повысились не существенно.
Об этом УНН рассказал директор "Центра развития туризма Украины Владимир Царук.
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По его словам, цены во время новогодних праздников повышаются не настолько сильно, чтобы говорить, что существенно изменилась цена на весь украинский отдых в целом.
Также он добавил, что по сравнению с праздничным периодом в 2018 году, в 2019-м – цены на отдых не особо выросли. Более того, в некоторых случаях, по его словам, они стали меньше – чтобы загрузить отели под Новый год.
Даже не все отели в Карпатском регионе, во Львове или горнолыжных курортах были заполнены на 100 процентов. Поэтому цены несколько снижали по сравнению с прошлым годом с таким же периодом,
– подчеркнул Царук.
К слову, в Ивано-Франковске второй день рождественских праздников, 8 января, будет выходным этого года. В то же время, организациям отработать этот рабочий день рекомендуют в субботу, 5 января.
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