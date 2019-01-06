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      Наскільки подорожчав зимовий відпочинок в Україні у 2019 році: відповідь експерта

      103 Читать новость на русском
      Зимовий відпочинок
      Зимовий відпочинок / karpaty.life

      Незважаючи на святковий період, ціни на зимовий відпочинок в Україні підвищились не суттєво.

      Про це УНН розповів директор "Центру розвитку туризму України" Володимир Царук.

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      За його словами, ціни під час новорічних свят підвищуються не настільки сильно, аби говорити, що суттєво змінилась ціна на весь український відпочинок загалом.

      Також він додав, що у порівнянні зі святковим періодом у 2018 році, у 2019-му – ціни на відпочинок не особливо зросли. Більше того, в деяких випадках, за його словами, вони стали меншими – щоб завантажити готелі під Новий рік.

      Навіть не всі готелі у Карпатському регіоні, у Львові чи гірськолижних курортах були заповнені на 100 відсотків. Тому ціни дещо знижували в порівнянні з минулим роком з таким же періодом,
      – підкреслив Царук.

      До слова, в Івано-Франківську другий день різдвяних свят, 8 січня, буде вихідним цього року. У той же час, організаціям відпрацювати цей робочий день рекомендують в суботу, 5 січня.

      Теги: Новини України Ціни Гроші Відпочинок
      Джерело: 24 Канал
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