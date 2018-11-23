Насколько выросла стоимость коммунальных услуг в Украине за пять лет: космические цифры

Ровно пять лет назад Украина взяла курс на евроинтеграцию. Европейский уровень – это и европейские цены. Поэтому кроме Революции Достоинства украинцы прошли настоящую революцию цен.

984% – настолько выросла стоимость отопления одного метра квадратного за последние пять лет.

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На второй строчке космического взлета стоимости коммунальных услуг – газ. Кубометр голубого топлива для украинцев подорожал на 819%.



Стоимость газа выросла более чем на 800%

Замыкает тройку паразитов коммунального кошелька украинцев кубометр холодной воды, который подскочил в стоимости на 516%.



Зарплата и пенсия выросли на значительно меньшие величины

За пять лет почти на 225% выросла минимальная зарплата, а минимальная пенсия – на 60%. Впрочем, заработки украинцев за этот же период уменьшились на 21%.



Курс доллара "взлетел" на четверть тысячи процентов

Причина – скачок доллара на 252%.