Насколько выросла стоимость коммунальных услуг в Украине за пять лет: космические цифры
Ровно пять лет назад Украина взяла курс на евроинтеграцию. Европейский уровень – это и европейские цены. Поэтому кроме Революции Достоинства украинцы прошли настоящую революцию цен.
984% – настолько выросла стоимость отопления одного метра квадратного за последние пять лет.
Читайте также: Сколько депутатов-миллионеров получают компенсацию за жилье: неожиданные данные
На второй строчке космического взлета стоимости коммунальных услуг – газ. Кубометр голубого топлива для украинцев подорожал на 819%.
Стоимость газа выросла более чем на 800%
Замыкает тройку паразитов коммунального кошелька украинцев кубометр холодной воды, который подскочил в стоимости на 516%.
Зарплата и пенсия выросли на значительно меньшие величины
За пять лет почти на 225% выросла минимальная зарплата, а минимальная пенсия – на 60%. Впрочем, заработки украинцев за этот же период уменьшились на 21%.
Курс доллара "взлетел" на четверть тысячи процентов
Причина – скачок доллара на 252%.