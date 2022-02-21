Одно из таких сделал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. В интервью пропагандистскому каналу "Россия 1" этот удивительный мужчина попросил вспомнить историю.

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И вдруг заявил, что "Россия никогда в своей истории ни на кого не нападала". Что сказать? Сам Песков, по всей видимости, историю вспомнить не захотел. В телеграм-канале spravdi сделали это за него.

Невероятно циничное заявление Пескова: смотрите видео

Ложь века: "Россия никогда в истории ни на кого не нападала"

В spravdi резонно спрашивают: а как страна, которая "никогда не нападала", смогла за свыше 300 лет более чем в 7 раз увеличить свою территорию (с 3 миллионов квадратных километров в 1547 до 21,8 миллиона в 1914)?

Авторы канала насчитали как минимум 53 войны, которые начинала именно Россия. Вот только некоторые из них:

Нападение советской армии на Балтию и Беларусь в 1918 – 1919.

Нападение на Украинскую Народную Республику в 1918 – 1920.

Нападение на Польшу в 1919 – 1920 годы.

Нападение на Польшу (совместно с Третьим Рейхом Гитлера) в 1939 году.

Нападение на Финляндию в 1939 году, аннексия Карелии.

Нападение на Венгрию – подавление восстания в 1956 году

Нападение на Чехословакию, подавление Пражской весны 1968 года.

Нападение на Афганистан и десятилетняя война там в 1979 – 1989.

Нападение на Грузию в 2008 году, оккупация Южной Осетии и Абхазии.

Нападение на Украину в 2014 году, оккупация Крыма.

Нападение на Сирию в 2015 году, поддержка диктатора Башара Асада.

И это мы вспомнили только узкий список за сто лет. А ведь мы помним и о российско-польской войне 1654, Северной войне 1700 – 1721, нападении на Францию ​​(да, да, и такое было, как раз перед Наполеоном) в 1798 – 1807.

Мы помним. Только вот Песков с Путиным почему-то помнить не хотят.