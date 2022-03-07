Насмешили украинцев: оккупанты придумали слова Блинкена о "мощности" их армии

За что бы ни взялись кафиры – все завершается позором. Даже годы пропаганды не научили их создавать фейки, которые хотя бы частично выглядели правдивыми.

Украинские герои уничтожили миф об "одной из сильнейших армий в мире". Наши герои уничтожают врага тысячами, а техника оккупантов горит лучше факелов.

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Очередной фейк оккупантов

Оккупанты имеют безумные проблемы не только с военным мастерством, но и с банальным пониманием английского языка. По крайней мере, иначе объяснить позор с переводом слов госсекретаря США Энтони Блинкена невозможно.

Во время визита в Литву 6 марта в комментарии CCN чиновник сказал:

"Развязанная кремлевским лидером война против Украины обречена на поражение, и даже несмотря на получение контроля над некоторыми украинскими городами Путину суждено было проиграть из-за мужества и жесткого сопротивления украинцев".

Зато оккупанты в надежде, что украинское население так же недалеко как в России, создали фейк, якобы Блинкен заявил о превосходстве российской армии над украинской и что та может "перемолоть ее".

Оркам невдомек, что в Украине есть свободный интернет, поэтому фотографии перемолотых ВСУ оккупантов и сгоревшей техники видели все, поэтому поверить в какое-нибудь эфемерное преимущество просто невозможно.

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