Настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня, – Зеленский

Зеленский сообщил, что в Днепропетровской области спасатели делают все возможное, чтобы спасти людей после очередной атаки российских дронов. Он заявил, что Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня.

Ключ к прекращению огня в желании России прекратить террор, что не наблюдается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

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Украина настаивает на прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки россиян на Марганец в Днепропетровской области. Сейчас врачи оказывают людям помощь.

"Чрезвычайно жестокий удар и абсолютно сознательное военное преступление. Россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работниц горнообогатительного комбината. Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель. Более 40 раненых, большинство – женщины, есть очень тяжелые ранения. К сожалению, 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", – сообщает президент.

По его словам, больше всего от российского террора страдают в Херсоне и области, в Купянске, в Покровске, в громадах Днепропетровской области: Никополь и Марганец.

"Фактически ежедневно есть такие удары. Россияне еще и хвастаются ими, публикуя в интернете видео попаданий по гражданским. Весь мир должен воспринимать это трезво: если такую форму террора применяют россияне, то другие террористы тоже могут перенять ее. Это одна из причин, почему продолжение российской агрессии является глобально опасным. Война со временем меняется, и чем дольше длится, тем больше, к сожалению, могут быть модернизированные формы убийств и издевательств над людьми", – говорит Зеленский.

Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным,

– отметил президент.

Он добавил, что Украина предложила также прекращение огня хотя бы по гражданским объектам. Он призвал партнеров взять себе в приоритет сохранение жизней.

Зеленский также напомнил, что Украина вела переговоры в Париже, сегодня в Лондоне. Он подчеркивает, что наша страна неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.