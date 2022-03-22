Настало время для бандеровских смузи: оккупантам скоро нечем будет воевать

В первую неделю оккупанты бросали технику, как только попадали под обстрел. Следующие две недели они бросали технику, когда в колонне подбивали две единицы.

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Причем неважно из чего и какие две единицы. А сейчас они начинают вытаскивать заброшенную технику из межпозиционных участков. Там, куда ВСУ не может подогнать технику, чтобы задеть.

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Это не свидетельство того, что они стали "дерзкими и резкими". Это говорит, что с резервами у них какая-то х**ня и тупо нечем будет воевать, если не соберут свое железо. Ремонтных баз у них тоже нет.

Пора для местных с бандеровскими смузи. Согреем небо, сожжем, что не могут вытащить оружейники.



Путинские оккупанты потеряли на украинских землях почти все боеспособное железо / Фото "5 канала"

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