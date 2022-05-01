Настанет ли "ядерный" дедлайн Путина 9 мая

Как мы понимаем, до 9 мая Путин ничего не достигнет. Но он будет говорить что угодно, что это и была его цель, что это и есть победа, будет рассказывать об этом российским гражданам. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Ядерный "аргумент" Путина

Ядерный шантаж – это не для нас. Ядерный шантаж – это Соединенные Штаты. Это в Соединенные Штаты он посылает такой месседж, что он сумасшедший, что он может сделать что угодно и что его ничего не остановит.

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А нам-то что? Нам деваться некуда. У нас и так и сяк война. Он и так, и эдак разрушает наши города. Нам куда деваться? Ядерное оружие или не ядерное оружие – мы будем бороться.



Совершенно очевидно, что Путину не удастся удовлетворить свои болезненные амбиции в Украине / Фото Getty Images

Война – это мир, поражение – это победа

Наиболее очевидная цель, которую он будет пытаться захватить до 9 мая – это Мариуполь. На мой взгляд, это очевидно. Но сможет он это сделать или не сможет – он все равно скажет, что победил.

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Я считаю, что это будет большее устрашение. Потому что ему, конечно, очень хотелось бы что-нибудь такое, заметное, чтобы было сделано. Но если не будет ничего, он просто скажет, что вот это и есть победа.

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