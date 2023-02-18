Из всей семьи Швецов осталась жива только дочь пары Анастасия. Собственно, ее фото на руинах дома облетели сеть после удара 14 января. Впоследствии девушка вернулась в разрушенное жилье, чтобы забрать вещи. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Что именно взяла с собой Анастасия
Девушка вспомнила, что когда поняла, что дома нет, вылезла из-под завалов и взяла в руки новогодний дождик, чтобы спасатели смогли его найти. Кроме того, она рассказала, что унесла с собой во время того, как ей удалось вскоре попасть в разрушенное жилье с помощью крана.
Смогла найти вещи родителей. Я поняла, что это одежда и она будет не нужна… Пожалуй, для меня самое главное, что я смогла найти – это футболка моего погибшего парня, флаг и шеврон,
– сказала она.
Известно, что юноша Анастасии имел имя Владислав и в возрасте 39 лет погиб под Балаклеей Харьковской области в сентябре 2022 года. Мужчина воевал в диверсионно-разведывательном спецподразделении Kraken.
Переохлажденные конечности и страх взрывов: важные детали этой истории
- После того как произошла эта трагедия и Анастасию спасли спасатели, 6 суток она находилась в больнице. Девушка чуть не отморозила конечности, однако медики вовремя оказали медицинскую помощь.
- Кроме того, известно, что Настя сейчас живет с бабушкой. После удара девушка тяжело начала воспринимать звуки взрывов, поэтому общается с психологом, чтобы побороть страх.
К этой теме вспомним, что Служба безопасности уже взялась за командира авиаполка России Олега Тимошина, который, вероятно, отдал приказ ударить по многоэтажке в Днепре.