Зі всієї сім'ї Швеців залишилась живою лише донька пари Анастасія. Власне, її фото на руїнах будинку облетіли мережу після удару 14 січня. Згодом дівчина повернулась в зруйноване помешкання, аби забрати речі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Читайте також Рани, що не заживають: найкривавіші теракти Росії за час повномасштабної війни

Що саме взяла зі собою Анастасія

Дівчина згадала, що коли зрозуміла, що будинку немає, вилізла з-під завалів та взяла до рук новорічний дощик, аби рятувальники змогли її знайти. Окрім того, вона розповіла, що забрала зі собою під час того, як їй вдалось згодом потрапити в зруйноване житло за допомогою крана.

Змогла знайти речі батьків. Я зрозуміла, що це одяг і він буде не потрібен… Мабуть, для мене найголовніше, що я змогла знайти, – це футболка мого загиблого хлопця, прапор та шеврон,

– сказала вона.

Відомо, що хлопець Анастасії мав імя Владислав та у віці 39 років загинув під Балаклією на Харківщині у вересні 2022 року. Чоловік воював у диверсійно-розвідувальному спецпідрозділі Kraken.

Зверніть увагу! Дівчина до кінця сподівалась, що її батьки залишились живими. Була надія, що хоча б тато Анастасії не відійшов на той світ внаслідок удару. Однак через певний час їй все-таки довелось прийняти побачене повідомлення у групі вайберу про те, що її мати та батько загинули. Поховали Наталію та Максима 18 січня 2023 року.

Переохолоджені кінцівки та страх вибухів: важливі деталі цієї історії

Після того, як сталася ця трагедія та Анастасію врятували рятувальники, 6 діб вона перебувала в лікарні. Дівчина ледь не відморозила кінцівки, однак медики вчасно надали їй медичну допомогу.

Окрім того, відомо, що Настя зараз живе з бабусею. Після удару дівчина важко почала сприймати звуки вибухів, тому спілкується зі психологом, аби побороти страх.

До цієї теми водночас згадаємо, що Служба безпеки уже взялась за командира авіаполку Росії Олєга Тимошина, який, ймовірно, віддав наказ вдарити по багатоповерхівці в Дніпрі.