С детства воспитывали ненависть к Украине: кто и как формировал мировоззрение Путина

Биография российского диктатора Владимира Путина скрывает немало тайн. Но журналисты проводили свои расследования, в результате которых стало известно о настоящих родителях Путина. А главное, кто воспитал у него ненависть непосредственно к Украине.

Об этом 24 Каналу рассказала оперная певица, видеоблогер, эксдепутат Госдумы России Мария Максакова. Она опирается на исследование польской журналистки Кристины Курчаб-Редлих, которая почти 15 лет работала в России. Официальная и подлинная биографии Владимира Путина очень отличаются.

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Настоящие родители

Жизнь каждого человека начинается с семьи. В официальной биографии Путина значится, что его родители – Владимир и Мария Путины. Однако на самом деле родить будущего диктатора могла женщина по имени Вера от женатого на то время мужчины Платона Привалова. Несколько лет она вынуждена была самостоятельно воспитывать Вову, а затем переехала в Грузию, где вышла замуж. Отношения с отчимом у Путина не сложились.

Здесь важна грузинская часть, где Путин еще в детстве не прижился и даже в этой биографии указывается, что сносил там избиения и унижения. Это вылилось в его нападение в 2008 году на Грузию,

– подчеркнула Максакова.

С "букетом" ярких черт, с которыми существовать просто невозможно, Вера отправила еще маленького сына в Ленинград на воспитание к своим родителям. Впрочем, они были стары и слабы, поэтому в свою очередь отправили Путина в военный интернат. Там его воспитанием занялись уже упомянутые Владимир и Мария.

Мария Максакова о тайнах биографии Путина: смотреть видео

НКВД, КГБ и ненависть

Новоиспеченный опекун Путина был членом НКВД и "работал" в Западной Украине. Не сложно догадаться, какие преступления он совершал, отметила Максакова. Отсюда пошла первая ненависть к нашему государству у российского диктатора и объясняется его агрессия. Путин рос в преступной среде ленинградских подворотней и являлся членом местной банды.

"Из мелкого криминального элемента ленинградской подворотни он превратился в маньяка мирового уровня. Все установки он вынес от отца-НКВДшника", – далее рассказала блогер.

Работу в КГБ будущий кремлевский руководитель тоже выбрал не просто так. Ведь эта структура стала своеобразной "крышей" для ее связей с криминальным миром. Мария Максакова подчеркнула важный факт подлинной биографии Путина – находясь в Дрездене, он связывался с террористами и затем в дальнейшем пользовался этими связями.

"Вся его карьера – это сочетание криминала и ФСБ. На этом он всегда преуспевал сколько мог, но теперь он будет резко остановлен", – резюмировала она.

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