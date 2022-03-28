Сходил в "увольнительную", побывал на западной Украине, пообщался с людьми.

Если я думал, что украинские солдаты ненавидят россиян, то я ошибался. Настоящая ненависть – в глазах и словах украинских женщин.

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Настоящая ненависть

От нее тяжело дышать. Она душит, когда ее ощущаешь. Она так сильна, что лупит обломками вокруг.

Она настолько настоящая, что тебе становится не по себе – ты понимаешь, что никогда не сделаешь достаточно, чтобы ее удовлетворить.