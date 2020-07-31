Неспособность Украины качественно провести реформы обсуждают на международном уровне. Европа готова оказать нам финансовую помощь в случае, если мы выполним ряд обязательств. Известно, что судебная реформа является одним из этих условий. За последние 5 лет в Украине приняли изменения в Конституцию и создали новые судебные органы, но система осталась старой.

Чего требует Европа и как этого достичь – читайте в материале 24 канала.

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Украина получит 1 миллиард 200 миллионов евро помощи от Евросоюза – таковы результаты первого зарубежного визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Брюссель. Известно, что половину суммы европейцы обещают дать сразу, а для получения остальной части Украина должна провести ряд реформ.

"Макрофинансовая помощь будет разделена на два транша по 600 миллионов евро каждый. Первый – безусловный. Предоставят безотлагательно после ратификации меморандума ВР. Второй предоставят после выполнения реформ, которые правительство запланировало в этом и начале следующего года", – заявил Шмыгаль.

Каковы условия европейских партнеров

Среди ряда обязательств, которые были предоставлены Украине, присутствует и судебная реформа. Стоит отметить, что эту реформу в Украине должны провести фактически заново. Одной из главных задач является перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, в состав которой войдут международники.

За последние 5 лет Верховная Рада уже приняла изменения в Конституцию в части правосудия и ряд законов, которыми создали новые судебные органы, но настоящего обновления системы так и не произошло, говорят эксперты. Более 80% судей "нового" Верховного суда – старые, половина из которых уже имеет запятнанную репутацию.

То важное, что произошло, – создание Высшего антикоррупционного суда. Год назад он заработал и продемонстрировал новое качество правосудия. Это видно по процессу. Впервые мы увидели, как нардеп провел ночь в СИЗО (Дубневич – 24 канал), также мы видим приговоры суда: недавно был приговорен к реальному тюремному сроку судья из Одессы, которого поймали на взятке

– отметила эксперт по реформе правосудия ЦПК Галина Чижик.

Однако реформированию практически не подверглись Высший совет правосудия и Окружной административный суд Киева, которые называют очагами судебной коррупции. Недавно глава ОАСК Павел Вовк и несколько его коллег засветились на пленках НАБУ. Из тех кадров становится понятно, что Вовк давил на подчиненных и шантажировал руководителей Государственного бюро расследований, омбудсмена, квалификационную комиссию судей для того, чтобы не проходить переаттестацию.

Записи судьи Вовка из скандального ОАСК: видео НАБУ

"Президенту очень удобно иметь такой ручной суд, который сам себя называет "политическими проститутками". Кому же не хотелось бы иметь такой суд, если можно любое решение органа власти в Киеве, а это фактически все органы госвласти, либо отменить, либо признать таким, которое отвечает тому, чему должно отвечать", – подчеркнул член Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков.

Полная перезагрузка судебной системы

Необходимой на сегодня является перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей с участием международных экспертов, ведь полной перезагрузки судебной системы и очистки ее от недобропорядочных судей не произошло.

Осенью 2019 года предыдущий состав международных экспертов прекратил работу Высшей квалификационной комиссии судей, а назначение новой заблокировал Высший совет правосудия. Обязательства же перед МВФ предполагают, что уже до конца октября в Украине должны принять закон, который позволит создать квалификационную комиссию и орган, которого до сих пор не было, – Комиссию по вопросам добросовестности и этики, задача которой – перезагрузка Высшего совета правосудия.

Почему очень важно перезапустить Высший совет правосудия? Этот орган отвечает за назначение судей на должности, а также за отстранение их в случае, например, коррупционных действий. МВФ и ЕС настаивают на том, что ВСП должен быть реформирован! Это наше обещание этим органам и очень странно, когда президент подает инициативы, которые не затрагивают действующий ВСП, а наоборот расширяют его полномочия,

– отметил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Кроме того, Украина должна запустить автономный реестр дел, расследуемых НАБУ и САП, завершить аттестацию прокуроров на областном уровне и начать процесс на местном, эти условия также указаны европейскими партнерами.

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"Сейчас стоит выбор: или предложить реальное очищение Совета правосудия и продолжить сотрудничество с Западом, получить 600 миллионов помощи от ЕС и очередной транш на более 1 миллиарда от МВФ, или договориться, "порешать" со старым ВСП, что мы их не будем трогать", – отметила эксперт по реформе правосудия ГПК Галина Чижик.

На этот раз Европа ждет от Украины настоящих реформ, а не имитации их проведения.