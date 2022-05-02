Настоящие "боги войны": в ВСУ показали точный удар артиллеристов по вражеской технике

Украинские артиллеристы знают свое дело и выполняют его филигранно – точными ударами уничтожают технику российских оккупантов.

Точные удары по противнику

Соответствующее видео опубликовали защитники войск "Юг" Вооруженных Сил Украины и призвали верить украинским защитникам.

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Наши артиллеристы – это настоящие "боги войны", наносящие точные удары по технике противника,

– написали военные.

Успехи артиллерии

К слову, россияне заметно снизили количество артиллерийских обстрелов Харькова. И это благодаря успехам Вооруженных сил Украины.

Также бойцы ССО уничтожили скопление вражеской техники в Харьковской области и нанесли удар по блиндажу российских оккупантов. Среди уничтоженной техники были тяжелобронированные и легкобронированные машины.

Последние новости о ситуации на фронте

В разведке Британии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия отправила в Украину 120 своих батальонных тактических групп. Однако Вооруженные силы Украины качественно обезвреживают российских оккупантов. Поэтому каждое 4-е подразделение русской армии воевать уже не может

По данным Генштаба, по нескольким направлениям враг осуществляет перегруппировку войск и усиливает свои подразделения.

Кроме активных военных действий на Слобожанском и Донецком отрезках фронта, россияне усиливают артиллерийские подразделения и свою противовоздушную оборону на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях.

Также российские оккупанты обстреляли позиции наших защитников в Запорожской области, в районе населенного пункта Орехов.

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