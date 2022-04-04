Настоящие чудеса: под Киевом бойцы ГУР помогли ликвидировать опытных российских военных

Бойцы ГУР помогли ликвидировать наиболее подготовленных российских военных. В частности, защитники отлично поработали под Киевом.

Алексей Резнков рассказал о ситуации в Украине после 39 дней войны. Он отметил, что бойцы ГУР творят настоящие чудеса на линиях фронта. Когда-нибудь о них напишут в книгах.

Обратите внимание С начала вторжения в ВСУ – 84 Героя Украины, 42 – посмертно, – Резников

Под Киевом они (бойцы ГУР – 24 канал) сделали очень многое для нейтрализации наиболее подготовленных российских оккупантов,

– пишет Министр обороны.

Стоит отметить, что за время войны возникло настоящее боевое братство. "Наряду с воинами ВСУ и ГУР МО бок о бок сражались спецподразделения СБУ и Национальной полиции, гвардейцы, пограничники и ТРО", – добавляет Резников.

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