Олексій Резнков розповів про ситуацію в Україні після 39 днів війни. Він зазначив, що бійці ГУР творять справжні дива на лініях фронту. Колись про них напишуть у книжках.

Зверніть увагу З початку вторгнення у ЗСУ – 84 Герої України, 42 – посмертно, – Резніков

Під Києвом вони (бійці ГУР – 24 канал) зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів,

– пише Міністр оборони.

Варто підкреслили, що за час війни виникло справжнє бойове братерство. "Поряд з воїнами ЗСУ та ГУР МО пліч-о-пліч билися спецпідрозділи СБУ та Національної поліції, гвардійці, прикордонники та ТрО", – додає Резніков.

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