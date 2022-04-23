"Настоящих друзей узнаем в беде": Украину посетили министры культуры Польши и Литвы

Дипломаты партнеров Украины продолжают посещать Киев и окрестности столицы, чтобы выразить свою солидарность нашим народом и увидеть последствия зверств россиян.

Вслед за своими президентами Украину посетили министры культуры Польши и Литвы Петр Глинский и Симонас Кайрис. Они выразили поддержку народу Украины и обсудили с Александром Ткаченко дальнейшее сотрудничество.

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Культурный фронт

Министры обсудили санкции против российских телеканалов, финансирование украинского национального телемарафона, создание рабочей группы, которая будет работать над восстановлением нашего культурного наследия, а также другие культурные проекты.

Также министры в рамках визита посетили Бородянку. Петр Глинский и Симонас Кайрис воочию увидели последствия кровавых преступлений России против украинцев и были шокированы жестокостью оккупантов.

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