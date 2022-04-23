Услід за своїми президентами Україну відвідали міністри культури Польщі та Литви Пьотр Глинський та Сімонас Кайрис. Вони висловили підтримку народу України та обговорили з Олександром Ткаченком подальшу співпрацю.

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Культурний фронт

Міністри обговорили санкції проти російських телеканалів, фінансування українського національного телемарафону, створення робочої групи, яка працюватиме над відновленням нашої культурної спадщини, а також інші культурні проєкти.

Також міністри у рамках візиту відвідали Бородянку. Пьотр Глинський та Сімонас Кайрис на власні очі побачили наслідки кривавих злочинів Росії проти українців та були шоковані жорстокістю окупантів.

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