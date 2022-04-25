Настоящий концентрационный лагерь, – жители Мариуполя о российском "эвакуационном" пункте

Мариупольцы, которым удалось выбраться из города, рассказывают ужасающие истории. В частности, об "эвакуационном" лагере, который напоминает концлагерь.

Елена и Александр смогли сбежать из Мариуполя во Львов. Но прежде они пережили несколько недель бомбардировок, а также прошли "эвакуационный лагерь".

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Лагеря для "эвакуации" тесные и грязные

Да, перед тем как эвакуировать, украинцев оккупанты содержат их в грязных и тесных лагерях. Один из них был открыт в бывшей школе города.

Жители рассказывают, что были в центре города, когда пытались уехать. С пункта эвакуации их отвезли в приют для беженцев. Он расположен примерно в 3 километрах от места сбора. 49-летний Александр отмечает, что условия напоминали настоящий концлагерь.

Вы не представляете, какие ужасающие условия были. Люди преклонного возраста спали в коридорах без матрасов и одеял,

– говорит Елена.

А на тысячи людей, которых удерживали в "эвакуационных" лагерях, был всего один туалет и одна раковина. Со временем, по словам Елены, там начала распространяться дизентерия.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе

Город находится в блокаде российских военных около двух месяцев. Его оккупанты разрушили практически до основания. Предварительные данные свидетельствуют о 22 тысячах погибших, но эта цифра может быть значительно больше.

Украинским военным, а также мирному населению, которым удалось выжить, приходится находиться на металлургическом комбинате "Азовсталь". Его оккупанты обстреливают непрерывно.

Известно также, что Владимир Путин отдал приказ больше не штурмовать "Азовсталь". Но оккупанты не прекращают бомбить предприятие.

Украинская сторона продолжает требовать у России открытия гуманитарных коридоров. Но российские захватчики который раз срывают эвакуацию из Мариуполя.

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