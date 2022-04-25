Настоящий концентрационный лагерь, – жители Мариуполя о российском "эвакуационном" пункте

25 апреля 2022 , 08:45
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Источник:

BBC

Мариупольцы, которым удалось выбраться из города, рассказывают ужасающие истории. В частности, об "эвакуационном" лагере, который напоминает концлагерь.

Елена и Александр смогли сбежать из Мариуполя во Львов. Но прежде они пережили несколько недель бомбардировок, а также прошли "эвакуационный лагерь".

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Лагеря для "эвакуации" тесные и грязные

Да, перед тем как эвакуировать, украинцев оккупанты содержат их в грязных и тесных лагерях. Один из них был открыт в бывшей школе города.

Жители рассказывают, что были в центре города, когда пытались уехать. С пункта эвакуации их отвезли в приют для беженцев. Он расположен примерно в 3 километрах от места сбора. 49-летний Александр отмечает, что условия напоминали настоящий концлагерь.

Вы не представляете, какие ужасающие условия были. Люди преклонного возраста спали в коридорах без матрасов и одеял,
– говорит Елена.

А на тысячи людей, которых удерживали в "эвакуационных" лагерях, был всего один туалет и одна раковина. Со временем, по словам Елены, там начала распространяться дизентерия.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе

  • Город находится в блокаде российских военных около двух месяцев. Его оккупанты разрушили практически до основания. Предварительные данные свидетельствуют о 22 тысячах погибших, но эта цифра может быть значительно больше.
  • Украинским военным, а также мирному населению, которым удалось выжить, приходится находиться на металлургическом комбинате "Азовсталь". Его оккупанты обстреливают непрерывно.
  • Известно также, что Владимир Путин отдал приказ больше не штурмовать "Азовсталь". Но оккупанты не прекращают бомбить предприятие.
  • Украинская сторона продолжает требовать у России открытия гуманитарных коридоров. Но российские захватчики который раз срывают эвакуацию из Мариуполя.

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Автор: Назарій Лазур