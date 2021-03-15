В фейсбуке на странице Алексея Навального появилось первое сообщение от имени оппозиционера после перевода в колонию. Политик отметил, что российская тюремная система удивила его.

В заметке говорится в частности о том, какая ситуация в колонии "Покров". В то же время оппозиционер отметил, что не зафиксировал случаев насилия.

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О чем говорится в заметке Навального

"Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 киломатерах от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряжению осужденных – я поверю многочисленным историям о том, что в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти "забивали" деревянными молотками", – говорится в заметке.

Однако политик отметил, что сейчас методы изменились и он называет соответствующее место "нашим дружелюбным концлагерем", ведь в колонии "Покров" запрещены даже жаргонные слова.

Также он сообщил, что в колонии за заключенными следят благодаря видеокамерам и при малейших нарушениях составляют рапорт.

Обратите внимание! 12 марта Алексея Навального перевели в колонию №2 в городе Покров – именно там оппозиционер будет отбывать наказание, отметили российские СМИ.