Наконец-то хорошие новости. Запад дает Украине нужное оружие в почти необходимых объемах. Ленд-лиз работает.

Ленд-лиз работает

Зеленский договорился с Байденом о снабжении оружием, которое так решительно обещают, но неохотно дают наши европейские, прости Господи, союзники.

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Речь идет о гаубицах, РСЗО, противокорабельных ракетах и других девайсах массовой деактивизации россиян. Несмотря на скепсис яйцеголовых экспертов ленд-лиз работает.

"Хороших русских" прибавится

А если учесть еще и обещание Джонсона добавить оружие, которое он в отличие от коллективного "шольца" выполняет, а также "Рамштайн-3" и возвращение первой партии уже обученных натовской артиллерии украинских военных, можно уже в ближайшее время рассчитывать на похоронные солдауты в России.

Настоящий "русский мир" – всегда потусторонний.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: