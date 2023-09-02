СБУ продолжает охотиться на пророссийских "набожников" в рядах УПЦ МП. Одного такого "преданного Кремлю душой и телом" задержали в Житомирской области.

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Воевал на "идеологическом фронте" на стороне России

Настоятель церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП планировал "промыть мозги" прихожанам российской пропагандой. С этой целью мужчина раздавал им листовки и брошюры соответствующего содержания. "Идеологическую обработку" задержанный осуществлял и в отношении своих коллег – священников.

Авторы этих "агиток" отбеливают Путина, как могут. В них говорится, что якобы Россия никакой войны не начинала, и все, что происходит в Украине, - это "внутренний гражданский конфликт". Также в этих текстах подавался "извращенный" взгляд на историю украинской государственности. Более того, экспертизы установили, что эта печатная продукция оскорбляет религиозные чувства представителей других конфессий.

"Агитки", на которых "погорел" клирик, сотрудники СБУ обнаружили во время мероприятий безопасности весной 2022 года и обысков на территории местной епархии УПЦ МП в июне 2023 года. Также следователи выяснили, что священник действовал по указанию своего митрополита, уже получившего подозрение в преступлениях против Украины. Теперь настоятель церкви на пару с "наставником" будет отбывать наказание за предательство украинцев. Ему уже сообщили о подозрении по фактам разжигания национальной и религиозной розни.

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